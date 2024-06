Dighe In Africa sono stati proposti piani per costruire centrali idroelettriche con una capacità totale di cento gigawatt, che riguardano molti dei fiumi più importanti del continente, tra cui il Congo, il Nilo, il Niger e lo Zambesi. Gli impianti potrebbero fornire ai paesi africani l’energia necessaria a sostenere la crescita economica. Ma secondo Nature Sustainability i progetti dovranno superare la concorrenza di altre forme di energia rinnovabile a basso costo, e comporteranno gravi conseguenze per l’ambiente, come le emissioni di gas serra dai nuovi laghi artificiali e l’alterazione dell’ecosistema dei fiumi. Con i giusti accorgimenti, però, è possibile ridurre l’impatto ambientale delle dighe e la frammentazione del corso dei fiumi. Nella foto la diga di Kariba, sul fiume Zambesi