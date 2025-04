Falso. Le ricerche dimostrano che i prodotti surgelati possono essere salutari quanto o più dei prodotti freschi, soprattutto dopo qualche giorno passato in frigo. Uno studio pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry ha confrontato il valore nutrizionale di mais, carote, broccoli, spinaci, piselli, fagiolini, fragole e mirtilli freschi e surgelati, concludendo che il contenuto di vitamine tra i due tipi di prodotti era paragonabile e talvolta superiore nei surgelati. “Si pensa che le verdure surgelate siano meno nutrienti perché sono più lavorate”, afferma la dietologa statunitense Caroline Thomason, “ma in realtà non è vero”. I prodotti sono più nutrienti quando vengono raccolti al massimo della loro maturazione. I prodotti freschi venduti nei supermercati di solito sono raccolti prima del picco di maturazione, per garantire che non arrivino marci nei carrelli della spesa. I prodotti surgelati, invece, sono raccolti al culmine della maturazione o quasi, poi sbollentati e confezionati in atmosfera protetta poche ore dopo. Il congelamento mantiene inalterati i valori nutritivi per un lungo periodo di tempo. Inoltre i prodotti surgelati sono spesso meno costosi e durano di più di quelli freschi, il che può aiutare a ridurre lo spreco alimentare. National Geographic