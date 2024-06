Il 10 giugno la Apple ha annunciato un piano per offrire gli strumenti d’intelligenza artificiale della OpenAi agli utenti dei suoi prodotti, in particolare quelli dell’iPhone, scrive il New York Times. La tecnologia sarà alla base del sistema Apple intelligence, che permetterà di semplificare alcune funzioni, come il ritocco delle immagini, e di aggiungerne altre, come la sintesi dei testi. Il sistema, inoltre, sarà integrato in una versione aggiornata dell’assistente virtuale Siri. Il progetto, sottolinea il quotidiano, è “un ulteriore passo avanti verso l’adozione dell’intelligenza artificiale nel mercato di massa”. ◆