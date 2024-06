Le forze di difesa australiane sono in crisi. Solo l’80 per cento dei 69mila effettivi necessari per affrontare le sfide future si è arruolato, scrive The Conversation. Le ragioni fondamentali sono due: la bassa disoccupazione e la percezione che nel settore privato ci siano opportunità, condizioni di lavoro e prospettive future migliori. Inoltre, continua il sito, la generazione Z è meno propensa a identificarsi con la nazione e a lottare per difenderla. Per questo il governo ha annunciato che aprirà l’arruolamento ai cittadini neozelandesi, canadesi, statunitensi e britannici che vivono da almeno un anno in Australia. “È un tempo sufficiente perché un individuo sviluppi un legame con l’Australia e si identifichi con i civili che dovrà proteggere?”, si chiede Asia Times. In realtà diversi studi hanno dimostrato che i militari professionisti, ovunque, tendono ad avere un certo distacco rispetto alla popolazione civile. E che quando sono pronti a sacrificarsi sul campo lo fanno più per i compagni d’armi o per emulazione e meno per gli ideali patriottici.