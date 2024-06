È noto che un atteggiamento positivo incide sulla salute e la felicità, scrive New Scientist, ma un’interpretazione forzatamente ottimista delle esperienze può portare a reprimere le emozioni negative. Questa “positività tossica” è una strategia per evitare gli aspetti difficili della vita, spiegano gli psicologi, ma può avere effetti dannosi. Per esempio può far sembrare eccezionali emozioni comuni come la tristezza e l’ansia. O far credere di poter migliorare la propria situazione con la sola forza di volontà, quando non sempre è così. Le ricerche dimostrano, invece, che accettando i sentimenti negativi si diventa emotivamente più resilienti, raggiungendo un benessere maggiore. ◆