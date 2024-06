Il modo migliore per proteggersi dai danni del sole è ripararsi completamente dai suoi raggi, scrive il New York Times. Visto che è difficile farlo, possiamo usare bene le creme solari. Secondo l’American academy of dermatology qualsiasi crema non scaduta ad ampio spettro (ovvero che difende sia dai raggi Uva sia da quelli Uvb) con un grado di protezione pari o superiore a 30 è una buona opzione, anche se una protezione di 50 o 70 sarebbe meglio. Una persona adulta ha bisogno di circa 30 millilitri di crema solare (circa due cucchiai), da spalmare su tutto il viso e il corpo almeno 15-20 minuti prima di esporsi al sole. È importante riapplicare la crema ogni due ore, dopo essere stati in acqua o dopo aver sudato. È consigliato coprire la testa con un cappello, mentre non è necessario mettere la crema sopra una barba folta. E non ci sono particolari rischi per la salute dei capelli, anche se colore e consistenza potrebbero alterarsi.