Il 18 giugno la Finma, l’autorità di vigilanza indipendente sul mercato finanziario svizzero, ha reso noto che la filiale elvetica della banca britannica Hsbc ha violato le norme sul riciclaggio di denaro. L’istituto, spiega il Guardian, ha ge stito due rapporti d’affari ad alto rischio su cui non ha fatto controlli adeguati. Tra il 2002 e il 2015, in particolare, sarebbero transitati sui conti della Hsbc fondi per trecento milioni di dollari provenienti dal Libano: i soldi sarebb ero arrivati in Svizzera e subito tornati nel paese mediorientale, senza che ne fossero chiarite l’origine e la destinazione. L’Hsbc non potrà fare altre operazioni simili prima che la Finma finisca i suoi controlli.