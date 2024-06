Sei una figlia maggiore responsabile, un figlio di mezzo trascurato o una figlia minore senza pensieri? Per chi sostiene che l’ordine di nascita influenza la personalità, questa domanda può essere la chiave per capire le persone. Ma non tutti gli psicologi concordano su questa teoria. Secondo uno studio condotto dall’università di Houston su più di 440mila studenti delle scuole superiori statunitensi, “l’associazione tra ordine di nascita e tratti della personalità sarebbe vicina allo zero”, scrive il National Geographic. I fattori più importanti sarebbero invece genetici, ambientali e culturali.