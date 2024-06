“I pennacchi di denso fumo nero che si alzano in cielo nelle campagne a est di Aleppo si vedono a chilometri di distanza”, scrive il giornale indipendente Enab Baladi, in un’inchiesta sull’inquinamento ambientale nel nordest della Siria. I territori, controllati dalle Forze democratiche siriane (un’alleanza di milizie a maggioranza curda che si oppone al regime di Bashar al Assad), si stanno gradualmente trasformando da fertili campi agricoli a distese inaridite, contaminate dal petrolio estratto da 1.200 pozzi gestiti in maniera informale. In un anno e mezzo i volontari siriani dei Caschi bianchi sono dovuti intervenire per spegnere 147 incendi causati da queste attività non controllate.