Secondo uno studio pubblicato dal Journal of the American medical association e riportato dall’Hindustan Times, un livello troppo alto di sodio, comunemente assunto con il sale, potrebbe aumentare il rischio di eczema, o dermatite, una condizione infiammatoria della pelle caratterizzata da arrossamenti e macchie secche e pruriginose. Nell’ultimo secolo l’insorgenza di eczemi è cresciuta in modi “che non possono essere spiegati solo dalla genetica” e che potrebbero essere collegati a una dieta troppo ricca di sale.