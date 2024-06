“Il 15 giugno migliaia di persone hanno protestato in varie città del paese contro un progetto di legge che dovrà essere votato con urgenza alla camera e che equipara l’aborto oltre la ventiduesima settimana di gravidanza a un omicidio, prevedendo la stessa pena”, scrive la Folha de S.Paulo. Anche in caso di stupro, una donna che decide di abortire potrebbe ricevere una condanna fino a vent’anni di carcere. In base alla legge attuale, in Brasile l’aborto è ammesso solo in caso di gravi malformazioni del feto, pericolo di vita della donna e gravidanza dovuta a una violenza sessuale.