Il 21 giugno il Ghana e gli investitori in possesso di titoli di stato del paese africano in valuta estera hanno raggiunto un accordo per ristrutturare parte dei debiti del governo di Accra, per un valore di tredici miliardi di dollari. Come scrive Bloomberg, si tratta di un grande passo avanti per il Ghana, che più di un anno fa è stato costretto a dichiararsi insolvente. I termini dell’intesa prevedono un taglio al valore nominale dei debiti e un differimento delle scadenze. La ristrutturazione del debito è una delle condizioni imposte dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per concedere al paese un pacchetto di aiuti da tre miliardi di dollari. Ad aprile l’Fmi aveva bocciato un primo accordo tra il Ghana e i suoi creditori. ◆