Il 19 giugno lo stato della Louisiana, nel sudest degli Stati Uniti, ha firmato una legge che rende obbligatoria l’esposizione dei dieci comandamenti della Bibbia nelle aule scolastiche e universitarie, scrive Associated Press. Il provvedimento, firmato dal governatore repubblicano Jeff Landry, è stato fortemente criticato dall’opposizione e da varie associazioni laiche, che lo considerano incostituzionale e hanno detto di volerlo contestare in tribunale. Secondo la legge, dal 2025 in ogni aula delle scuole pubbliche dello stato i dieci comandamenti dovranno essere esposti su poster “con un carattere grande e facile da leggere”, accompagnati da un paragrafo in cui si spiega la loro centralità “nell’istruzione pubblica statunitense da almeno tre secoli” .