Trovare il tempo per un pranzo nutriente durante la giornata lavorativa può sembrare difficile ma dovrebbe essere una priorità, scrive il New York Times. L’obiettivo del pasto di mezzogiorno è di consumare il giusto insieme di proteine magre (legumi, carne bianca, pesce), grassi sani (olio d’oliva, noci, semi) e carboidrati complessi come riso o pane integrali. Per ravvivare la solita insalata, per esempio, si possono aggiungere ortaggi crudi, tofu o pollo grigliato e una spolverata di semi, insieme a pane integrale.