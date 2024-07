Lo stress quotidiano, quello causato dal lavoro, da una discussione o da un esame imminente, può essere evitato o almeno contenuto nella sua intensità, spiega Die Zeit. Gli psicologi concordano sul fatto che la percezione di questo tipo di stress è soggettiva: nasce dalle proprie valutazioni e dal modo in cui si affrontano le difficoltà. Capire che si tratta di sensazioni personali e non di una verità assoluta può aiutare a prendere le distanze dai propri pensieri. Cambiare prospettiva è uno dei modi più efficaci per regolare le emozioni. E con il tempo si può imparare a seguire schemi mentali alternativi che riducono lo stress.