U n rapporto di Women’s environmental leadership Australia (Wela), un’organizzazione non profit che si occupa di crisi climatica e ambientale in relazione alle questioni di genere, rivela che nei periodi di siccità, durante i lockdown, gli incendi e le alluvioni ci sono stati picchi di violenza domestica, scrive Sbs News. Inoltre le donne hanno più probabilità di morire o di essere sfollate a causa dei disastri naturali, rischiando di subire violenze sessuali o di finire a vivere per strada. Le donne, infatti, godono di minor sicurezza e risorse per affrontare questi fenomeni rispetto agli uomini. E, dice lo studio, le politiche climatiche e ambientali dovrebbero tenerne conto.