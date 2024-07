◆ Questa immagine di Fayzabad è stata scattata da un astronauta a bordo della stazione spaziale internazionale mentre era in orbita sopra l’Asia centrale. Il capoluogo della provincia del Badakhshan si trova in una regione montuosa dell’Afghanistan nordorientale, a circa 1.200 metri sul livello del mare.

Fayzabad sorge sulle rive del fiume Kokcha, che scorre verso nord in una stretta valle circondata dai monti dell’Hindu Kush per poi sfociare nell’Amu Darya. La città è in una zona di transizione tra il clima freddo semiarido e quello mediterraneo.