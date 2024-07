Le persone che assumono il semaglutide, un farmaco usato per abbassare la glicemia, si sentono sazie anche prima di cominciare a mangiare. Il perché lo spiega una ricerca, pubblicata su Science, che ha individuato in una regione dell’ipotalamo due gruppi di neuroni che controllano la sensazione di sazietà rispettivamente prima e dopo un pasto. Il semaglutide agisce su un recettore dei neuroni del primo tipo, ma servono ulteriori studi per comprendere i meccanismi coinvolti, e identificare nuovi bersagli per il trattamento dell’obesità e delle malattie metaboliche.