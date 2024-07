Almeno 120 fedeli indù sono morti e più di ottanta sono rimasti feriti durante un satsang (un evento religioso) nello stato dell’Uttar Pradesh. Le vittime sono in gran parte donne e bambini. I testimoni hanno raccontato che quando il predicatore, un ex poliziotto che si è dato alla religione, ha finito il sermone, la folla ha cominciato a correre via: qualcuno è caduto in un fosso e le persone che erano dietro sono inciampate l’una sull’altra morendo schiacciate. Pare che sul luogo dell’evento, con una capacità di cinquemila persone, ne fossero presenti 15mila. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta. ◆