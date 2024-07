The Yomiuri Shimbun, Ap/Lapresse

Un integratore alimentare giapponese a base di riso rosso fermentato ( beni kōji), prodotto dall’azienda Kobayashi pharmaceutical, è stato ritirato dal commercio perché sarebbe collegato a quasi 80 morti e centinaia di ricoveri in Giappone. Il riso rosso fermentato è comunemente usato per ridurre il colesterolo, spiega Channel News Asia, perché contiene un composto chiamato monacolina K, chimicamente identico alla lovastatina, una statina usata per abbassare i livelli del cosiddetto colesterolo cattivo.