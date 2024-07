Il mese scorso Khalil Jibran ( nella foto ), giornalista della provincia pachistana del Khyber Pakhtunkhwa, stava rientrando a casa con degli amici dopo cena quando un commando ha fermato la sua auto, l’ha fatto scendere e l’ha ucciso con una scarica di proiettili. Jibran è il settimo giornalista ucciso in Pakistan dall’inizio dell’anno, scrive Dawn. Tra il 2012 e il 2022 sono stati ammazzati 53 giornalisti a causa del loro lavoro e solo in due casi i colpevoli sono stati condannati. Le associazioni per la difesa della libertà di stampa accusano le autorità di svolgere volutamente indagini approssimative.