Uno studio, riportato da El País, ha analizzato il legame tra la salute e l’altezza di una popolazione. In Europa fino al 1800 le persone misuravano in media tra i 165 e i 170 centimetri. Negli ultimi duecento anni, in gran parte del mondo, l’altezza è cresciuta vertiginosamente. In alcuni paesi europei, come i Paesi Bassi, è aumentata di più di 15 centimetri. Anche se la genetica ha un ruolo, questo cambiamento non può essere spiegato solo dall’evoluzione, altrimenti sarebbe stato molto più lento. L’aumento dell’altezza sarebbe legato alla qualità e alla quantità degli alimenti assunti durante lo sviluppo e all’assenza di forti fattori di stress che consumano l’energia fornita dall’alimentazione.◆