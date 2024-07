La Alphabet, la casa madre di Google, vuole comprare la Wiz, un’azienda statunitense di sicurezza informatica. Valutata dal mercato dodici miliardi di dollari, spiega il New York Times, la Wiz dovrebbe passare al motore di ricerca californiano grazie a un accordo da 23 miliardi di dollari. Sarebbe “l’operazione più costosa mai conclusa dalla Alphabet, con un valore quasi doppio rispetto ai dodici miliardi spesi nel 2012 per il comparto di telefonia mobile della Motorola”. L’azienda sta andando avanti, aggiunge il quotidiano, nonostante la possibilità che l’affare sia bloccato dall’antitrust: ha bisogno della Wiz per rafforzare i suoi servizi cloud, che sono ancora indietro rispetto alla concorrenza di Amazon Web Services e Microsoft Azure.