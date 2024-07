◆ Negli ultimi dodicimila anni il Nilo è cambiato più volte, influenzando gli insediamenti umani nella regione. Il fiume è una via di trasporto, aumenta la fertilità dei terreni, ma le sue alluvioni rappresentano anche un rischio. Fino a circa seimila anni fa la regione del Sahara era più piovosa e verde rispetto a oggi. In quella fase la valle del Nilo era meno popolata, a causa delle inondazioni. Solo più tardi, quando il Sahara è tornato a inaridirsi, gli esseri umani hanno cominciato a vivere sulle sponde del fiume. Duemila anni dopo l’ulteriore inaridimento ha modificato le caratteristiche del fiume, stabilizzandone il corso e ampliando l’area coltivabile. Negli ultimi anni ai cambiamenti naturali si sono aggiunti quelli provocati dall’azione umana. La costruzione della diga di Assuan negli anni ottanta e più recentemente della diga del Rinascimento etiope hanno modificato il flusso di acqua e sedimenti. “Quella del Nilo è una delle tante pianure alluvionali legate alle civiltà del passato, che ora si trovano ad affrontare cambiamenti sempre più rapidi a causa dello sviluppo umano”, scrive Nature Geoscience. Altri esempi sono il Mekong nel sudest asiatico e lo Huang He in Cina. Studiare il passato potrebbe aiutare a capire come i fiumi risponderanno al cambiamento climatico e ambientale. “Con l’aumento della temperatura e dell’impatto antropico sui fiumi, è fondamentale comprendere le interazioni tra le società e i fiumi che le sostengono”, scrive la rivista.