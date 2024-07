Il 15 luglio il governo pachistano ha detto di voler bandire il Pakistan tehreek-e-insaf (PTI), il partito dell’ex primo ministro Imran Khan ( nella foto ), che grazie a una sentenza della corte suprema potrebbe diventare la forza politica con più seggi in parlamento, scrive Dawn. L’annuncio ha scatenato un dibattito in tv e sui social network, con la maggior parte degli opinionisti che ha criticato la decisione, definendola “disperata e ridicola”. Secondo gli analisti la decisione finale spetta alla corte suprema. Ma, continua Dawn, scelte come questa non sono una novità in Pakistan: è successo per decenni, da quando l’esercito impose la legge marziale fino alla democrazia solo apparente degli ultimi anni.