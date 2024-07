Burkina Faso Il Committee to protect journalists ha chiesto il 16 luglio alle autorità burkinabé di indagare sulla sparizione del conduttore radiofonico Alain Traoré, noto come Alain Alain, prelevato a casa sua da uomini che si presentavano come agenti dei servizi segreti. Dalla fine di giugno altri tre giornalisti sono spariti in circostanze sospette.