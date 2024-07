Paul Watson (nella foto), fondatore della ong ambientalista Sea shepherd, è stato arrestato in Groenlandia sulla base di un mandato d’arresto emesso dal Giappone. Watson, noto per gli interventi aggressivi in alto mare contro le baleniere giapponesi, era diretto nel Pacifico settentrionale per intercettare una nave che lavora la carne di balena. Un tribunale deciderà sull’estradizione in Giappone, scrive la Jiji Press.