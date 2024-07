Pfas Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (pfas) sono usate in molte applicazioni industriali, come i rivestimenti antiaderenti, le schiume antincendio (nella foto) e gli imballaggi per alimenti. Possono rimanere nell’ambiente per anni e sono pericolose per la salute umana e gli ecosistemi. Si stanno quindi cercando materiali alternativi. In alcuni settori, come l’abbigliamento, i mobili e i cosmetici, la transizione è già cominciata. In altri campi, come quello dei semiconduttori, sostituirle è più difficile. Secondo Science per eliminare gli pfas sarà necessario accettare dei compromessi. Quando le alternative esistono il processo dovrebbe essere rapido, mentre negli altri casi si può guadagnare tempo con misure di riduzione del rischio, in attesa di nuove soluzioni.