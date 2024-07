◆ Questa immagine, scattata dal satellite Landsat 8, mostra un vasto incendio nella Repubblica di Sacha, nel nordest della Russia. I bassopiani della Siberia sono una vasta distesa di permafrost e torbiere, coperta di tundra erbosa e punteggiata di laghi. In primavera e in estate normalmente il suolo è saturo d’acqua a causa del disgelo, ma quest’anno la regione è stata caratterizzata da condizioni insolitamente calde e secche, che hanno favorito la diffusione degli incendi.

Nell’Artico i roghi sono quasi sempre dovuti a cause naturali come i fulmini e fanno parte del normale ciclo degli ecosistemi boreali, ma la loro frequenza e intensità sono in aumento in tutti i paesi della regione, che a causa del cambiamento climatico si sta riscaldando più rapidamente del resto del pianeta. In Russia l’area colpita finora è superiore del 50 per cento a quella bruciata nello stesso periodo del 2023, e diversi governi locali, tra cui quello della Repubblica di Sacha, hanno dichiarato lo stato d’emergenza.