Un gruppo di ricercatori vuole creare la rete di telescopi più grande mai realizzata per indagare sui buchi neri, scrive New Scientist. Il progetto, chiamato Black hole explorer, prevede di aggiungere un telescopio spaziale a una rete di osservatori terrestri (nella foto quello del monte Graham, in Arizona) come l’Event horizon telescope, permettendo rilevamenti ancora più dettagliati. Uno degli obiettivi è ottenere immagini ad alta definizione dell’anello fotonico attorno a un buco nero, che aiuterebbero a studiare la forza di gravità.