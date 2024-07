“Il 20 luglio 2024, in una partita storica, i giganti del basket del Sud Sudan hanno quasi strappato la vittoria agli Stati Uniti, come avevano già fatto con la Cina”, scrive Yasir Arman su Sudan Tribune. L’amichevole giocata a Londra ( nella foto ) è finita 101 a 100 per gli Stati Uniti. Secondo Arman, la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi della nazionale di pallacanestro maschile sudsudanese, soprannominata Bright stars, ha ridato fiducia e speranza al paese più giovane dell’Africa, nato nel 2011 con la secessione dal Sudan.