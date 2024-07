Il comandante in capo dell’esercito sudanese Abdel Fattah al Burhan ( nella foto ) ha ricevuto il 21 luglio a Port Sudan, la città sul mar Rosso diventata la capitale di fatto del paese, il nuovo ambasciatore iraniano Hassan Shah Hosseini. Allo stesso tempo Al Burhan ha mandato in Iran il diplomatico Abdelaziz Hassan Saleh, mettendo fine a una frattura durata otto anni, scrive The New Arab. Khartoum ha deciso di riallacciare i rapporti con l’Iran nell’ottobre 2023 alla ricerca di alleati nella guerra contro i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf).