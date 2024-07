I ricercatori dell’Imperial college London hanno fornito nuove prove a favore della presenza di fosfina e ammoniaca nell’atmosfera di Venere. Entrambi i gas possono essere prodotti da organismi viventi. La presenza di queste sostanze non è una prova dell’esistenza di vita extraterrestre sul pianeta, scrive il Guardian, ma potrebbe indicare che organismi sviluppatisi in passato, quando le condizioni erano più favorevoli, siano sopravvissuti protetti in sacche dell’atmosfera.