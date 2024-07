Dal 2026 più di duecento nomi di piante, funghi e alghe non conterranno più la parola caffra, usata come insulto contro le persone di colore, soprattutto in Sudafrica: per esempio l’Erythrina caffra si chiamerà Erythrina affra. La proposta è stata approvata con 352 voti favorevoli e 202 contrari al Congresso botanico internazionale di Madrid. Un comitato appositamente creato vigilerà sulla scelta di nomi non discriminatori nella classificazione delle nuove specie botaniche. È la prima volta che si stabiliscono norme per una tassonomia politicamente corretta, scrive Nature. Alcuni sperano che sia il primo passo verso un linguaggio antirazzista e inclusivo, che abolisca i nomi legati a colonialisti o sostenitori della schiavitù e adotti anche denominazioni provenienti dalle lingue indigene. Ma altri temono che cambiare i nomi delle specie già classificate crei confusione nella letteratura scientifica.