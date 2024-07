Dopo una separazione di solito sono le madri a occuparsi dei figli e a vivere con loro per la maggior parte del tempo. Ma, secondo un nuovo studio riportato da The Conversation, in Svezia il numero di donne che hanno questa responsabilità si è quasi dimezzato negli ultimi vent’anni: circa la metà delle coppie eterosessuali separate divide l’accudimento dei figli alla pari, modificando in maniera importante il lavoro di cura per le madri e rafforzando l’uguaglianza di genere. Questo modello di affido, inoltre, contribuisce ad abbattere lo stereotipo per cui gli uomini non avrebbero il tempo e non sarebbero nelle condizioni per prendersi cura da soli dei figli. ◆