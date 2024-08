“Ad agosto in alcune località del nord del Canada sono state raggiunte temperature senza precedenti”, scrive il Guardian. A Inuvik, nei Territori del Nord-Ovest, a duecento chilometri dal circolo polare artico, sono stati registrati 35 gradi. Le ondate di caldo hanno destabilizzato la regione, creando problemi inediti per gli abitanti. Il livello del fiume Mackenzie, vicino a Inuvik, si è ridotto a causa della prolungata siccità nelle province della Columbia Britannica e nell’Alberta. “Le chiatte di viveri e rifornimenti non hanno potuto attraversare le vie d’acqua che collegano la regione al resto del paese”.