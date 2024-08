Biodiversità La recensione del libro Nature’s ghosts della britannica Sophie Yeo offre a Science l’opportunità di riflettere sui diversi approcci al ripristino ambientale. I fantasmi della natura sono gli ecosistemi scomparsi, che hanno lasciato la loro impronta sui luoghi. Yeo comincia la sua analisi dal pleistocene, quando l’ambiente era plasmato da mammiferi di grandi dimensioni come i mammut, in seguito portati all’estinzione dagli esseri umani. Secondo Yeo non esiste una natura intatta: in realtà viviamo in un giardino plasmato da millenni di attività umana. Ripristinare gli ecosistemi, quindi, non significa necessariamente riportarli a com’erano nel lontano passato: alcune attività antropiche possono avere effetti positivi sulla biodiversità. Nella foto il parco nazionale Katmai, in Alaska