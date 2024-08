◆ Durante le vacanze ho ascoltato il podcast su Tiziano Terzani con Annalisa Camilli (internazionale.it). È evidente l’alta qualità del lavoro giornalistico e della produzione. Grazie per avermi fatto conoscere meglio Terzani, di cui ignoravo quasi del tutto la storia. A vent’anni dalla sua morte si possono approfondire la vita e gli scritti, ma anche assumere una prospettiva diversa. Oggi le parole di sua moglie Angela Staude, che racconta di come avesse scelto di trascorrere la vita al fianco del marito, accompagnarlo e supportarlo nelle sue avventure in giro per il mondo, suonano ben diverse da come potessero suonare qualche decennio fa. Si ritrova ancora una volta la storia della donna che segue l’uomo. Basta ascoltare Staude per sentire chiaramente la convinzione e l’orgoglio per la scelta fatta. È però inevitabile pensare: un uomo farebbe la stessa cosa per una donna brillante quanto lo era Terzani? Oppure rimane sempre e solo una strada a senso unico? Credo che i tempi siano maturi per farsi anche queste domande.

Matteo Casalini