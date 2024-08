Il 30 luglio il presidente francese Emmanuel Macron ha riconosciuto, in una lettera al re Mohammed VI ( nella foto ), il piano marocchino di autonomia del Sahara Occidentale del 2007 come “sola base per arrivare a una soluzione politica”. Una svolta per la diplomazia francese nel Maghreb, scrive Le Monde Afrique, che è stata duramente criticata dal Fronte Polisario, il movimento indipendentista del popolo sahrawi, e che ha fatto salire le tensioni con l’Algeria. Poche ore dopo Algeri ha richiamato l’ambasciatore a Parigi.