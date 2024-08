Australia I leader del Forum delle isole del Pacifico il 28 agosto hanno dato il loro assenso a un piano di polizia regionale finanziato dall’Australia, in base a cui si creeranno nella regione centri di eccellenza per l’addestramento degli agenti e un gruppo di sostegno alla polizia del Pacifico da schierare in caso di grandi eventi e in periodi di crisi. Il sì al piano è considerato da molti una mossa per limitare l’influenza della Cina nella regione in materia di sicurezza.