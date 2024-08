Il 23 agosto un uomo ha pugnalato diverse persone a Solingen, nella Renania settentrionale-Vestfalia, durante i festeggiamenti per il 650° anniversario della città. Per l’attentato, rivendicato dal gruppo Stato islamico, la polizia ha arrestato un cittadino siriano. “L’attacco ha causato tre morti, e alcuni feriti sono ancora in pericolo di vita. Nel frattempo nel mondo della politica è scoppiato il dibattito sul diritto di asilo”, scrive Die Tageszeitung. Il cancelliere Olaf Scholz ha subito annunciato un rapido inasprimento della legge sulle armi. Ma durante la sua visita al luogo dell’attentato ha aggiunto che potrebbero servire “nuove norme” per regolare le espulsioni, in particolare verso la Siria e l’Afghanistan. Il dibattito è piuttosto teso in vista di due importanti elezioni regionali, il 1 settembre, in Turingia e Sassonia.