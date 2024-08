Vero. La sudorazione termica è una risposta all’aumento della temperatura corporea e serve a raffreddarsi. Ogni persona ha più di un milione di ghiandole sudoripare e produce più o meno sudore anche in base a quanto è grande il proprio corpo. Per questo gli uomini sudano più delle donne: di solito hanno un metabolismo più attivo e una maggiore massa muscolare. “Generano più calore e quindi hanno più bisogno di disperderlo”, afferma Stefan Gründer, presidente della Società tedesca di fisiologia. Diverso è il caso della sudorazione psichica, che si verifica in risposta a particolari stati d’animo, come ansia, stress o forti emozioni. “L’adrenalina e il cortisolo rilasciati in situazioni di stress aumentano il metabolismo basale e quindi la produzione di sudore”, spiega Gründer. Per le donne la sudorazione è anche collegata alle fasi del ciclo mestruale o alla menopausa. “Gli uomini sudano naturalmente più delle donne, che invece emettono più calore tramite radiazioni”, aggiunge Pontus Persson, direttore dell’istituto di fisiologia Charité di Berlino. All’interno di una sauna si possono osservare i diversi meccanismi di rilascio del calore: “Mentre gli uomini sudano molto”, continua Persson, “è più facile che le donne abbiano la pelle arrossata”. Süddeutsche Zeitung