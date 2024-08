Le autorità della Libia orientale, non riconosciute dalla comunità internazionale, il 26 agosto hanno annunciato la chiusura dei giacimenti petroliferi e hanno fermato la produzione e l’esportazione di petrolio, provocando un aumento dei prezzi del greggio del 3 per cento. La decisione è stata presa nell’ambito di una disputa sulla guida della banca centrale della Libia che, ricorda The Libya Observer, oppone il governo dell’est del paese a quello riconosciuto dalla comunità internazionale, con sede a Tripoli.