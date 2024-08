Alcuni alimenti poco considerati sono ricchi di proprietà benefiche, scrive il Washington Post. Consumare tre porzioni di uva o uva passa alla settimana può ridurre il rischio di contrarre diverse malattie, come per esempio il diabete di tipo 2. Se si mangia pollo, è meglio preferire le cosce al petto perché contengono più ferro, un minerale essenziale per gli anziani. Pasta, riso e patate avanzate, se conservate in frigo, sviluppano una fibra chiamata amido resistente che può contribuire a proteggere dal diabete e da alcuni tipi di cancro. Il popcorn, se non è affogato nel burro o nel sale, è molto salutare: riduce la pressione sanguigna e l’accumulo di colesterolo nelle arterie. ◆