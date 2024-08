Il 23 agosto la corte suprema del Venezuela ha confermato la vittoria di Nicolás Maduro alle elezioni presidenzali del 28 luglio, fortemente contestata dall’opposizione e da buona parte della comunità internazionale. “Il tribunale è composto da molti alleati di Maduro, a cominciare dalla presidente Caryslia Rodríguez ( nella foto ), e negli anni scorsi ha preso s pesso decisioni favorevoli al governo”, scrive Bbc Mundo. Anche le Nazioni Unite hanno messo in discussione l’indipendenza e l’imparzialità del tribunale. Dopo le elezioni il governo ha spinto per approvare un provvedimento che inasprisce le regole per le organizzazioni non governative e secondo l’opposizione ha licenziato molti dipendenti statali considerati vicini all’opposizione.