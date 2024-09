Kenya Il presidente William Ruto, in visita ad Haiti il 21 settembre ( nella foto ), ha promesso di inviare altri seicento poliziotti sull’isola e si è detto disponibile a trasformare la missione di polizia guidata dal suo paese in una di mantenimento della pace sotto le insegne dell’Onu. L’intervento keniano ad Haiti è criticato perché non ha fermato la violenza delle bande criminali.