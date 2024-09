Elefanti Lo Zimbabwe ha in programma di abbattere duecento elefanti e distribuire la loro carne per alleviare la crisi alimentare provocata dalla grave siccità degli ultimi mesi, riferisce la Reuters, un piano simile a quello annunciato ad agosto dalla vicina Namibia. La caccia dovrebbe avvenire in regioni dove la popolazione non è sostenibile. In Zimbabwe vivono più di ottantamila elefanti, mentre secondo le autorità i parchi nazionali del paese possono ospitarne solo 55mila. Il cambiamento climatico inoltre sta riducendo la disponibilità di risorse, aggravando la competizione tra gli animali e gli esseri umani. In Africa meridionale negli ultimi due anni centinaia di elefanti sono morti di fame e di sete a causa della siccità. Nella foto: elefanti nel parco nazionale Hwange, in Zimbabwe