Molte persone temono i cambiamenti e faticano a gestirli. “Non si sentono a proprio agio quando non sanno cosa aspettarsi”, dice la psicologa Lisa Letessier a Le Figaro. È importante capire che la paura dell’ignoto è normale: tra i compiti del cervello c’è quello di anticipare ciò che potrebbe metterci in pericolo. D’altra parte questi pensieri sono spesso irrazionali e frutto di un’opinione. Essere consapevoli di questa funzione cognitiva può aiutare a fare un passo indietro. È utile anche ripensare a situazioni inizialmente angoscianti che poi sono state gestite con successo, a riprova del fatto che si hanno le risorse per affrontare gli imprevisti. ◆