Nel discorso pronunciato per il 75° anniversario della Repubblica popolare cinese, il presidente Xi Jinping ( nella foto ) ha lodato i progressi fatti da quando le forze comuniste sconfissero il governo nazionalista nel 1949, ma ha anche messo in guardia dalle difficoltà che il paese dovrà affrontare. “Il percorso che abbiamo davanti non sarà liscio, ci saranno ostacoli, venti contrari, mare mosso e onde di tempesta”, ha detto Xi a tremila membri del partito e delegati stranieri. Pechino ha appena approvato una serie di misure che secondo gli esperti potrebbero non bastare a risollevare l’economia, che risente ancora degli effetti della pandemia.