I pesci del genere Prionotus sono dotati di sei appendici simili a zampe che usano per “camminare” sul fondale marino. Uno studio pubblicato su Current Biology ha scoperto che nella specie Prionotus carolinus (nella foto) diffusa nell’oceano Atlantico occidentale, queste appendici sono ricoperte di papille tattili e gustative utili per individuare le prede nascoste sotto la sabbia. Non tutte le specie di gallinelle di mare hanno queste papille, che potrebbero quindi essere un esempio di innovazione evolutiva di successo.